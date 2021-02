Biographie

Durk Banks alias Lil Durk est un rappeur américain né à Chicago le 19 octobre 1992. Il commence à percer avec le collectif OTF (Only the Family), qui réalise successivement les mixtapes I'm a Hitta (2011), I'm Still a Hitta (2012) et Life Ain't No Joke (2012). Dans le style mélodique qui caractérise le rap de Chicago, Lil Durk signe le titre « L's Anthem », premier single pour le compte du label Def Jam, suivi de collaborations avec des artistes locaux comme Lil Reese, Fredo Santana et Chief Keef. Après le second single « Dis Ain't What U Want » (2013), il signe avec le label Coke Boys de French Montana et enregistre son premier album Remember My Name (2015, n°14), auquel participent Logic, Jeremih et King Popo. L'année suivante, son successeur Lil Durk 2X (2016, n°29) est porté par le duo « She Just Wanna » avec Ty Dolla Sign et comprend les participations de Yo Gotti, Young Thug et DeJ Loaf. Ce dernier chante avec lui sur le single « The One » (2017), qui précède une série de mixtapes : Love Songs for the Streets, Supa Vultures (avec Lil Reese), Bloodas (avec Tee Grizzley), puis Just Cause Y'all Waited (2018, n°57). Son troisième album, Signed to the Streets 3, paru en fin d'année 2018, se classe n°17 des ventes. Parallèlement, Lil Durk travaille avec DY et 808 Mafia à la mixtape Durkio Krazy quand il est impliqué dans une fusillade à Atlanta et inculpé. En 2011, il avait déjà été condamné à trois mois de prison pour port d'armes illicite et quatre ans plus tard, son manager OTF Chino avait trouvé la mort dans un règlement de comptes. Alors en liberté conditionnelle, Lil Durk enregsitre la mixtape Love Songs 4 the Streets 2, avec les collaborations de 21 Savage, Nicki Minaj et Meek Mill.