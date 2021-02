Biographie

Repéré au début des années 1990 par le producteur Jermaine Dupri, Lil' Jon est devenu en quelques albums une des figures fortes du style « Dirty South » et a fortiori du crunk (variation festive et hédoniste du rap, destinée aux clubs et soutenue par une instrumentation électronique minimaliste). Rappeur, mais aussi producteur (le célèbre tube « Yeah! » d'Usher, c'est lui), puis entrepreneur, l'homme s'est imposé, en brassant des millions (de disques vendus ou de dollars encaissés) comme une pure incarnation du rêve américain. Crunk Rock son premier album sans The East Side Boyz sort en 2010. © ©Copyright Music Story Jean-Eric Perrin 2015