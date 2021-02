Biographie

Révélée avec Hard Core, album aux paroles quasi pornographiques, Lil' Kim devient vite une icône dans le milieu hip-hop sexiste et masculin. Une imagerie sulfureuse qu'elle cultive à merveille en récidivant avec The Notorious K.I.M. . L'ancienne soliste de Junior M.A.F.I.A. qui a connu la vie à la dure dans la rue durant son enfance, a su construire une carrière basée sur ses charmes vocaux, connaissant son acmé artistique en 2005 avec son quatrième opus, The Naked Truth. Si elle alimente régulièrement sa discographie de mixtapes, depuis Not Tonight en 1997 jusqu'à Lil' Kim Season en 2016, elle ne livre qu'en 2019 un successeur officiel à The Naked Truth, l'album 9, qui comprend quelques collaborations de haut vol avec Rick Ross, Rich the Kid ou City Girls, et sera complété d'une deuxième partie dans les mois qui suivront. Celle-ci comprendra notamment un titre avec Missy Elliott et Paris Hilton.