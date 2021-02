Biographie

Né Gustav Elijah Åhr en 1996, le musicien américain Lil Peep apparaît sur la scène New Yorkaise de la fin des années 2010 avec un mélange de trap et d'éléments provenant de la scène punk et dream pop du début des années 2000. Un peu rapidement étiquetée emo rap, sa recette, évoquant celle d'un Machine Gun Kelly ou d'un Yelawolf, est déclinée sur plusieurs mixtapes, singles et maxis publiés dès 2015, voyant Lil Peep percer progressivement et menant à la parution d'un premier album officiel en août 2017, Come Over When You're Sober, Pt. 1. Emporté par une overdose de tranquillisants en novembre 2017, Lil Peep n'a pas l'occasion d'assister à la parution de son second effort un an plus tard, Come Over When You're Sober, Pt. 2. © TiVo