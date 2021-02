Biographie

Né Gazzy Garcia à Miami en 2000, le rappeur américain Lil Pump apparaît sur la scène trap floridienne du milieu des années 2010 avec un flot tendu de singles parmi lesquels "Elementary" et "D Rose". Mais c'est "Gucci Gang", publié en 2017, qui devient un phénomène viral, le MC imposant une présence constante sur les réseaux sociaux. Rapidement signé chez Warner, Lil Pump livre un premier effort éponyme dès fin 2017, bénéficiant de featurings signés Gucci Mane, 2 Chainz, Smokepurpp ou Chief Keef. Annoncé en 2018 par les singles "I Love It" avec Kanye West et "Arms Around You" avec Maluma et Swae Lee, le second effort de Lil Pump voit le jour en 2019 sous le titre Harverd Dropout, appuyé par les singles "Butterfly Doors" et "Racks on Racks". © TiVo