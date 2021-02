Biographie

Né Tyler Sharpe à New York, dans le Queens, en 2002, le rappeur américain Lil Tecca livre ses premiers singles, "My Time" et "Rags to Riches", à l'âge de quinze ans, premiers d'une série de titres précédant la parution d'une première mixtape début 2019 sous le titre MENOH!. Moins de trois mois plus tard, le MC, évoluant en terres pop-trap, revient avec une seconde tape, Night of the Wolf, annonçant la publication deux semaines plus tard d'un premier effort officiel, We Love You Tecca, porté par le succès du single "Ransom", décliné en version remix en compagnie de Juice WRLD, et grâce auquel il décroche de belles entrées dans les charts européens ainsi qu'une quatrième place dans le Top 100 américain. © TiVo