Biographie

Né Symere Woods à Philadelphie en 1994, le rappeur Lil Uzi Vert apparaît sur la scène musicale avec une recette reliant les points entre Young Thug, Chief Keep et A$AP Mob et déclinée sur une première mixtape de 2014, The Real Uzi. Signé chez Atlantic avec l'aide de DJ Drama, le MC publie en 2015 sa seconde tape sous le titre Luve Is Rage, suivie en 2016 par Lil Uzi Vert vs. the World et The Perfect Luv Tape®? en 2017, deux recueils supplémentaires le voyant percer auprès du grand public et préparant le terrain pour Luv Is Rage 2, premier effort officiel porté par le hit "XO Tour Lif3". En 2020, c'est avec Eternal Atake que Lil Uzi Vert revient, armé du titre "Futsal Shuffle 2020". © TiVo