Biographie

Si Lil Wayne figure en bonne place dans la liste des rappeurs américains les plus populaires, ce n'est pas un hasard. Dès son plus jeune âge, Dwayne Michael Carter Jr de son vrai nom, écrit des textes et commence à les mettre en musiques. Un talent qui l'amènera à être signé avant l'âge de 15 ans sur le label Cash Money. Il y fait ses débuts au sein de plusieurs formations, notamment dans le groupe Hot Boys, avec lequel il connaîtra son premier succès. Nous sommes alors au milieu des années 90, période trouble pour Dwayne qui voit se chevaucher problèmes familiaux et succès commerciaux. Il décide d'abandonner son nom au profit du pseudonyme Lil Wayne, faisant référence à sa petite taille. En 1999, il offre au public un premier effort en solo avec Tha Block is Hot. Couronné de succès, l'album sera suivi de deux autres opus Lights Out et 500 Degreez, aux retombées commerciales plus modérées, mais qui finiront d'installer Lil Wayne sur la scène hip hop américaine et internationale.Il retrouve le haut des charts en 2004 avec la sortie de Tha Carter, dont le succès le poussera à le décliner en plusieurs albums. De nombreuses mixtapes et de collaborations diverses (Destiny's Child, Outkast, Kanye West...) sortent également dans les bacs, témoignant de son influence grandissante dans le milieu hip hop. En 2008, Lil Wayne rafle la mise avec son disque Tha Carter III, porté par l'immense succès du single Lollipop. n°1 des ventes, le rappeur ayant grandi dans le ghetto de la Nouvelle-Orléans peut désormais se targuer d'être l'une des figures majeurs de la scène hip hop internationale. Une popularité qui lui permet de prendre quelques risques, comme avec l'album Rebirth, sur lequel il s'essaye à la guitare électrique. L'année 2010 sera compliquée pour l'artiste, entachée par une peine de prison qui le privera de promotion pendant plusieurs mois. La suite ne sera plus joyeuse, Lil Wayne subissant à plusieurs reprises des malaises. Néanmoins, ses problèmes de santé ne l'empêche pas de continuer à rapper avec succès, bien que les sommets atteints avec Tha Carter III soient derrière lui... Pour le moment. © NG/Qobuz