Biographie

Lilly Wood and The Prick est fondé en 2006 par la chanteuse Nili Hadida et le guitariste Benjamin Cotto. La notoriété du duo et de son folk à la française se fait sur MySpace à travers leur reprise de L.E.S Artistes de Santigold. Ils rencontrent au même moment Pierre Guimard qui leur ouvre les portes de son studio et publie leur premier EP en 2009 Lilly Who and The What ? sur le label Choke Industry fondé par Guimard et Matthieu Tessier, manager du groupe. Le tandem se produit en première partie du chanteur Ben Kweller à La Cigale de Paris et décroche alors une participation au festival Rock en Seine. Leur premier album Invincible Friends sort en 2010 et se place dans les cinquante meilleures ventes françaises. Le groupe remporte les Victoires de la Musique 2011 dans la catégorie Révélation Public et le duo peut alors sortir un troisième opus The Fight. En 2014, le groupe est de nouveau nominé aux Victoires de la Musique. Avec leur pop-folk le groupe séduit et certaines de ses mélodies sont alors choisies pour accompagner la campagne publicitaire d’Idylle de Guerlain en 2010 ou encore le jingle du Grand Journal de Canal +. © TDB/QOBUZ