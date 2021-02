Biographie

Dans l’impitoyable monde des superstars, celui de la rébellion calculée, de la provocation réfléchie, de la subversion factice, Lily Allen fait figure d’exception. Doté d’une irrévérence naturelle, elle a su garder sa spontanéité, et ce malgré les millions d’albums vendus et les milliers de couvertures de magazines. Indépendante, la star de la pop gardera tout au long de sa carrière un important contrôle sur les choix artistiques l’impliquant, refusant d’être formatée. Reine de la polémique, elle fait montre d’une certaine insolence, sur disque comme dans la vie. En témoigne ses morceaux provoquants, comme Fuck You, le titre qui la fera connaitre en France, et ses nombreuses prises de becs avec d’autres stars. Sa carrière démarre en 2006, avec la sortie de Alright, Still, et se poursuit 3 ans plus tard avec It’s Not Me, It’s You , son plus gros succès. Epuisée par les tournées, elle décide alors de prendre une pause, voulant se consacrer au métier d’actrice. Elle ne reviendra sur disque qu’en 2014 avec Sheezus, un opus dont le titre parodie ouvertement le récent Yeezus du rappeur Kanye West. © NG/QOBUZ