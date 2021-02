Biographie

A l'instar de Limp Bizkit, les Deftones sont souvent considérés comme des rejetons de KoRn alors que leur carrière a commencé simultanément, sinon plus tôt. Ils sont également l'un des premiers groupes à alterner riffs heavy avec paroles hurlées et passages éthérés avec paroles chuchotées, générant une myriade d'imitateurs. Le groupe acquiert son public à l'ancienne, à force de tournées (en tête d'affiche ou en première partie de L7, Ozzy Osbourne ou KoRn). En outre, deux de leurs albums, le classique White Pony (2000) et Saturday Night Wrist (2006) atteignent le Top 10 du Billboard 200. © Greg Prato /TiVo