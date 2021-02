Biographie

Linda de Sousa née Teolinda Joaquina de Sousa Lança en 1948 au Portugal est une chanteuse de variété ayant fait toute sa carrière en France et connu ses plus grands succès dans les années 70 et 80. Avec 20 millions de disques vendus, le succès n'est pas arrivé en un jour comme elle le relate dans son autobiographie de 1984, La Valise en carton, dans laquelle elle retrace ses années difficiles avant de percer. Ce livre est un tel succès de librairie et déclenche une telle émotion qu'il sera décliné en comédie musicale et en série télé. La chanteuse disparaît du paysage musical dans les années 2000 et rencontre de graves ennuis suite à une usurpation d'identité. En 2015 elle sort un nouveau best of Mes 40 chansons d'or. © TiVo