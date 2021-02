Biographie

Influencée par le rock'n'roll dans l'adolescence puis par la scène country rock californienne des années 1960, Gram Parsons en tête, Linda Ronstadt (née à Tucson, Arizona, le 15 juillet 1946) fait ses débuts au sein du groupe Stone Poneys (1967-1968), avant de tracer sa voie en solo avec succès. Entre reprises variées et compositions originales réalisées avec la crème des musiciens de Los Angeles, la chanteuse côtoie régulièrement le classement des meilleures ventes avec ses albums Heart Like a Wheel (1974), Simple Dreams (1977) et Living in the USA (1979), tous trois placés numéro un. Dès What's New (1983), Linda Ronstadt s'essaie au jazz pop et, à deux occasions, pour les albums Canciones de Mi Padre (1987) et Mas Canciones (1991), fait ressortir ses origines mexicaines dans un répertoire latin. L'album Frenesi (1992) concilie ces deux facettes entre des collaborations en trio avec Dolly Parton et Emmylou Harris (Trio en 1987 et Trio II en 1999) puis avec Ann Savoy pour Adieu False Heart (2006), son dernier album en date, tendance cajun, suivi d'une tournée. Atteinte de la maladie de Parkinson, comme elle l'évoque dans son autobiographie Simple Dreams parue en 2010, Linda Ronstadt se retire de la scène musicale et voit à distance l'hommage qui lui est rendu par des artistes de plusieurs générations lors de son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, en 2014. Sa période la plus fructueuse, pour le label Capitol, est retracée dans de nombreuses compilations dont Greatest Hits I & II (2007) et ses duos rassemblés dans Duets (2014). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016