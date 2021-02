Biographie

Passée par l'école Disney via la comédie The Parent Trap en 1998, Lindsay Lohan (née le 2 juillet 1986) devient vite la nouvelle idole des adolescentes du début des années 2000. C'est logiquement qu'elle débute dans la musique avec la pop adolescente de Speak en 2004. Quelques millions de disques vendus plus tard, Lindsay Lohan revient en 2005 avec A Little More Personal (Raw) où elle s'oriente vers un pop rock plus mature. Devenue au fil du temps plus actrice que chanteuse, Lindsay Lohan fait un crochet dance pop en 2008 avec le single « Bossy ».