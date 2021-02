Biographie

Née en Californie en 1986, Lindsey Stirling est une violoniste américaine dont la notoriété s'est bâtie sur plusieurs années passées à silloner les tremplins musicaux étasuniens avant d'exploser suite à sa trajectoire jusqu'en demi-finale du télé-crochet America's Got Talent en 2010. Conjuguant de multiples influences, Stirling pratique un violon crossover, mêlant classique et variété contemporaine, y compris hip-hop. Elle publie un premier maxi en 2010, Lindsey Stomp, puis un premier solo éponyme en 2012, suivi par Shatter Me en 2014, porté par les singles "Stars Align" et "Beyond the Veil". © Olivier Duboc /TiVo