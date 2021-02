Biographie

Hans-Peter Lindstrøm ou tout simplement Lindstrøm est un producteur electro norvégien. Il gagne sa notoriété au début des années 2000 à travers une série de maxis et des remixes pour Tosca, The Juan Maclean ou LCD Soundsystem. En 2006, la compilation It's a Feedelity Affair regroupe ses premiers travaux les plus importants. Amateur de nu-disco, Hans-Peter Lindstrøm sort les albums Where You Go I Go Too (2008), Six Cups of Rebel et Smalhans en 2012. Hans-Peter Lindstrøm collabore en 2015 avec Todd Rundgren et Emil Nikolaisen pour l'album Runddans inspiré par le space rock. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015