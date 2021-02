Biographie

Née Jacqueline Enté en 1928, Line Renaud est une comédienne et chanteuse française élevée au rang de Grand Officier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur en 2013. Formée au Conservatoire de Lille, elle commence à se produire sur scène dès 1954 au Moulin Rouge et, repérée par le comédien américain Bob Hope, va parcourir les scènes luxueuses des mégapoles étasuniennes. Elle mène dès lors de front une carrière française et américaine, tantôt résidente du casino Dunes de Las Vegas, tantôt meneuse de revue au Casino de Paris, avant de s'éloigner du monde de la chanson pour de nombreuses années. Elle opère finalement un retour au disque en 2010 avec l'album Rue Washington signé par une pléiade de plumes renommées. © TiVo