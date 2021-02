Biographie

Plus poète que véritablement musicien et chanteur, Linton Kwesi Johnson est une des consciences de la scène jamaïcaine. Révélé par Forces of Victory en 1979, il va plus loin que l'habituel discours inspiré du rastafarisme, ses références sont plutôt sociales et intellectuelles. Son style, parlé et déclamé plus que chanté, s'accomodde particulièrement bien des rythmiques dub, trois volumes de titres en version dub paraissent dans ses 25 ans de carrière. Quart de siècle d'activisme scénique qu'il célèbre en 2004 avec une tournée et un Live In Paris. © ©Copyright Music Story Music Story 2015