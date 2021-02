Biographie

Violoncelliste et chef d'orchestre né à Nice en 1986, Lionel Bringuier entre au Conservatoire national supérieur de Paris en 2000 et obtient ses diplômes quatre ans plus tard. Il s'oriente vers la direction d'orchestre et remporte en 2005 le premier prix du Concours international de Besançon, puis se fait engager par Esa-Pekka Salonen comme chef assistant à l'Orchestre philharmonique de Los Angeles, puis chef résident jusqu'en 2013. Entre 2009 et 2012, il exerce la fonction de directeur musical de l'Orchestre symphonique de Castille et Leon à Valladolid, puis dirige l'Orchestre de Bretagne et, à partir de 2014, l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich. Il réalise notamment deux enregistrements des oeuvres de Ravel avec la pianiste chinoise Yuja Wang. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016