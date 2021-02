Biographie

Lisa Batiashvili, violoniste géorgienne née à Tbilissi en 1979 a su conquérir les amateurs de musique classique et le public avant l'âge de 30 ans. Elle a obtenu le second prix du concours Sibélius. Aussi à l'aise face à un orchestre (qu'il lui arrive parfois de diriger) qu'en musique de chambre, la virtuose se distingue avec son interprétation des concertos pour violon de Sibelius et de Lindberg et celles de compositeurs du XXème siècle sur le récital Echoes of Lies (2011) ou de compositeurs scandinaves. Lisa Batiashvili et son époux, le hautboïste français François Leleux, enregistrent ensemble le Double concerto pour violon et hautbois du récital Bach paru en 2014. Sous la direction de Daniel Barenboim, elle interprète au même programme publié en 2016 les concertos de Tchaïkovski et de Sibelius. © ©Copyright Music Story Frédéric Neff 2016