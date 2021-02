Biographie

Lisa Ekdahl fut l'une des chanteuses pop suédoises les plus en vue des années 90. En 1994, son premier album éponyme sort en Suède, et la même année son single "Vem Vet" fait d'elle une star dans toute la Scandinavie. Le premier effort anglophone de la chanteuse, When Did You Leave Heaven, est aussi son premier album de jazz, mal accueilli par les critiques américains qui trouvent sa voix inadéquate pour le jazz classique et les standards, affirmant qu'elle devrait s'en tenir à la pop. Elle sort pourtant un second disque dans le même registre, Back to Earth, en 1999 et continue une carrière florissante dans des registres variés. © Alex Henderson /TiVo