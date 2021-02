Biographie

La moitié australienne du duo Dead Can Dance, Lisa Gerrard, est une chanteuse défiant toute tentative de classification. Sa voix profonde, inspirée par les chants liturgiques mais également tribaux et profanes, est un instrument rare. Son premier album solo, The Mirror Pool est sorti en 1995. En tant que compositrice, elle a su mettre à profit ce don dans sa participation à des musiques de films (Heat, Gladiator, Ali, Whale Rider), dans les années 2000. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015