Biographie

Avec deux albums et un EP, des dizaines de tournées et plus de 140 000 albums vendus sur deux continents, la chanteuse et musicienne acadienne Lisa LeBlanc connait un brillant début de carrière. Ses chansons touchantes, voire déchirantes, inspirées par des histoires de peines d’amour ou de relations amicales, font penser au travail singulier de Courtney Barnett, Bob Dylan ou Dolly Parton. C'est à Rosaireville, son village natal au Nouveau-Brunswick, à Granby, lors de sa formation à l'École nationale de la chanson, ainsi qu'à Montréal que Lisa a écrit l'ensemble des chansons qui composent son premier opus éponyme réalisé par Louis-Jean Cormier et sorti en 2012. Elle a notamment reçu le Prix Félix pour l’artiste Révélation de l’année au gala de l’Adisq en 2012 ainsi que le prix Rapsat-Lelièvre en 2013 attribué par un jury international composé de spécialistes de la chanson issus du Québec et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Deux ans plus tard, l’arrivée de son mini-album en anglais, Highways, Heartaches and Time Well Wasted confirme l’étonnante créativité de la jeune artiste. Celui-ci réunit cinq titres originaux et une reprise de la chanson folk traditionnelle américaine Katie Cruel popularisée par Karen Dalton, dont Lisa signe les arrangements. Tout comme son deuxième album Why You Wanna Leave, Runaway Queen? paru en 2016, la musique de Lisa LeBlanc est inspirée d’un poignant road trip qu’elle a fait aux États-Unis, dans la lignée des voyages de la Beat Generation: Nashville, Memphis, New Orleans, Las Vegas, Austin, San Francisco. Après de nombreuses tournées au Canada, aux États-Unis et à travers l’Europe, Lisa a été nominé en 2017 pour le meilleur album Roots Contemporain aux prix JUNOS et a également été nommé sur la courte liste du prix Polaris cette même année.