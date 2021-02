Biographie

Après une adolescence et une vie sentimentale tumultueuses, l’unique fille du « King » Elvis Presley a attendu l’âge de raison pour se décider à entamer une carrière dans la musique. Le duo « Don’t Cry Daddy » (1997), enregistré avec la voix de son père, lui montre la voie du succès. Puis, les albums To Whom It May Concern (2003) et Now What (2005), bien que surmédiatisés, dévoilent une auteur-compositeur honnête, proposant un rock de facture classique. Des productions surtout marquées par la volonté de mettre à jour une personnalité longtemps étouffée par le poids d’un héritage… on ne peut plus considérable. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015