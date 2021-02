Biographie

Fascinée par l'âge d'or de la soul américaine dans les années 1960, l'Anglaise Lisa Stansfield (née en 1966) remporte un concours de chant qui lui ouvre les portes des maisons de disques. Invitée du hit de Coldcut « People Hold On » (1989) après une première expérience en groupe avec Blue Zone, elle lance sa propre carrière avec le titre « All Around the World », classé n°1 au Royaume-Uni et n°3 aux Étas-Unis. Dans la foulée sortent les albums Affection (1989), Real Love (1991) et So Natural (1993), produits par ses anciens comparses de Blue Zone, Ian Devaney et Andy Morris. Ce dernier est remplacé par Peter Mokran sur l'album homonyme suivant Lisa Stansfield (1997). Deux ans plus tard, Lisa Stansfield joue et chante dans le film Swing. Après Face Up (2001), la chanteuse s'associe au producteur Trevor Horn et à son label ZTT Records pour l'albumThe Moment (2004). Elle se consacre ensuite à sa carrière d'actrice à la télévision et au cinéma, puis revient quatorze ans plus tard avec l'album Deeper (2018). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018