Biographie

Né à Lisbonne en 1999, le chanteur portugais d'origine capverdienne Lisandro Cuxi s'impose au public français à la faveur de sa participation puis de sa victoire dans la sixième saison du télé-crochet The Voice en 2017. Si Cuxi avait déjà fait parler de lui en participant à The Voice Kids deux ans plus tôt, cette nouvelle exposition médiatique lui ouvre les portes du marché du disque et le jeune chanteur livre son premier album studio chez Mercury en septembre 2017 sous le titre Ma bonne étoile. © TiVo