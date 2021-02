Biographie

Little Axe, c'est le projet de Skip McDonald, guitariste, bassiste, claviériste et chanteur américain. Ancien musicien attitré du label Sugarhill avec ses vieux complices, le bassiste Doug Wimbish et le batteur Keith LeBlanc, il participe à l'enregistrement de grands classiques du rap. Avec eux et sous l'impulsion d'Adrian Sherwood, le patron du label On-U-Sound, il forme le groupe de studio Tackhead à Londres. Ils co-produiront ensemble un grand nombre de groupe. Skip monte ensuite en 1992, le projet Little Axe, fusion de dub et de blues dans lequel il se met également au chant. Son tout premier titre « Ride On », sort l'année suivante et l'album The Wolf That House Built en 1994. Après une longue pause, Little Axe sort deux albums sur le label de Peter Gabriel, Real World Records. Son sixième album, You Want Loyalty Buy A Dog, est paru en 2011. © ©Copyright Music Story Benjamin Mathieu 2015