Biographie

Alias de l'artiste electro-pop britannique Victoria Hesketh, Little Boots entame sa carrière au sein de l'éphémère projet Dead Disco. Fin 2008, elle publie son premier effort, le maxi ARECIBO EP, bénéficiant des travaux de production de Joe Goddard (Hot Chip) et Greg Kurstin (The Birds and the Bees) et établissant une signature musicale proche d'une Goldfrapp ou d'une Annie, pas très loin du dancefloor. En 2009, Little Boots fait déjà l'objet d'un buzz considérable entre la sortie de son premier album et une série de vidéos de reprises de hits indie-electro en ligne. Un deuxième opus, Nocturne, voit le jour en 2013, porté par le single "Motorway". © Olivier Duboc /TiVo