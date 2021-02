Biographie

Venu de Suède, Little Dragon produit une musique épurée, à cheval entre pop lascive et électro agitée. Centré sur la voix de la chanteuse Yukimi Nagano, le son du groupe trouve un équilibre entre tentations expérimentales et morceaux plus accrocheurs. Une identité personnelle qui a su séduire un large public de par le monde. Créé dans les années 90 alors que ses membres sont au lycée, Little Dragon ne fera ses débuts sur CD qu’en 2007. Le succès de leur premier album, Little Dragon, permettra à la formation nordique de sortir son second opus dans un état d’esprit favorable. Machine Dreams voit le jour en 2009 et offre au groupe la reconnaissance du public mais aussi de Damon Albarn, qui les prend sous son aile et les invite non seulement à participer à l’opus Plastic Beach de Gorillaz, mais également à faire les premières parties de la tournée qui suit. La notoriété de Little Dragon ne cesse alors de grandir, comme le confirme le succès de l’album suivant, Ritual Union. Après quelques années de pause méritées, les suédois reviennent avec Nabuma Rubberland, qui s’affiche comme l’un de leurs travaux les plus aboutis. © NG/QOBUZ