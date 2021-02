Biographie

Surpassant les réalisations de One Direction et JLS en devenant le premier groupe à décrocher la victoire dans la version britannique de X Factor, Little Mix constitue l'un des seuls projets à émerger de la controversée huitième saison du télé-crochet. Suite à un premier single, reprise du "Cannonball" de Damien Rice atteignant la première place des charts britanniques, le quatuor pop constitué de Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall livre son premier opus en 2012 sous la forme de DNA, album générant un second hit avec le titre "Wings" et décrochant un démarrage record pour un groupe féminin en Angleterre. Lancé sur des rails bien huilés et affinant sa recette au fil du temps, Little Mix livre en 2018 son cinqième effort sous la forme de LM5. © TiVo