Biographie

Dans le rock’n’roll, Richard Wayne Penniman alias Little Richard était aussi bien le rock que le roll. Charisme, bagou, violence, look, sexe, voix, plume, tout était concentré dans ce génie mort le 9 mai 2020 à l'âge de 87 ans. Avec les trois autres pionniers Chuck Berry, Elvis Presley et Jerry Lee Lewis, Little Richard inventa un genre musical et une attitude qui continuent à influencer et inspirer des hordes de musiciens. Et de Mick Jagger à Prince, pour citer deux de ses plus célèbres fils spirituels, ceux qui lui doivent presque tout sont légions…Né à Macon en Géorgie, ce jeune sudiste noir bisexuel battu par son père et flanqué d’une jambe plus courte que l’autre fait l’effet d’une bombe atomique dans l’Amérique des fifties gangrénée par le racisme. Little Richard plastique le rhythm’n’blues et lui insuffle une excentricité qui influencera plus tard le funk. Derrière un piano, comme son idole Fats Domino, il enchaîne les chefs d’œuvre : Tutti Frutti, Lucille, Long Tall Sally, Slippin’ and slidin’, Rip It Up, Ready Teddy, etc.Dès leurs débuts, les Beatles et les Rolling Stones sont fascinés par cet extra-terrestre à la sauvagerie inédite, tiraillé entre sacré et profane, qui embauche dans son groupe un jeune guitariste nommé Jimi Hendrix et qui finit par entrer au Rock and Roll Hall of Fame en 1986. © MZ/Qobuz