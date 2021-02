Biographie

Membre fondateur de Southside Johnny and the Asbury Jukes et du E Street Band de Bruce Springsteen, dont il est un ami d'enfance, Steven Van Zandt (né Steven Lento en 1950, également surnommé Little Steven) fait partie des grands guitaristes américains. Plus orienté sur des riffs hargneux que sur de longs soli, il mène également sa propre carrière depuis 1982 avec Little Steven & the Disciples of Soul. Également chanteur, producteur et arrangeur, Steven Van Zandt s'est engagé en 1985 dans la lutte contre l'apartheid avec l'album Sun City. Doté d'un physique d'acteur très scorsesien, Steven Van Zandt apparait dans la série The Sopranos à partir de 1999 avant de tenir le rôle principal de Lilyhammer en 2011. Retenu pour le tournage de la saison 2 de cette dernière série, Steven Van Zandt fait en 2014 sa première infidélité à Bruce Springsteen : il est alors remplacé par Tom Morello sur l'album High Hopes. En 2017, Little Steven met fin à 18 ans de disette du côté de sa discographie en ajoutant à son oeuvre rock-soul l'album Soulfire. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017