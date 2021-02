Biographie

Malgré une courte vie, Little Walter a joué un rôle d'une importance capitale dans la définition du Chicago blues électrique aux côtés de Muddy Waters (il a fait partie de son premier orchestre) et de Jimmy Rogers, et surtout dans l'affirmation de la place prééminente de l'harmonica au sein de l'orchestre de blues. Élève de John Lee « Sonny Boy » Williamson, Little Walter s'est vite démarqué de son mentor, électrifiant son instrument pour en faire un redoutable concurrent du saxophone. Au meilleur de sa forme, Little Walter est passé maître dans l'art de faire vibrer, swinguer et crier son harmonica, sans oublier pour autant d'utiliser sa voix chaude et légèrement voilée. Alcoolique et violent, Little Walter est mort assassiné dans une sordide ruelle de Chicago, laissant une œuvre enregistrée (entre 1952 et 1963) inachevée mais brillante qui demeure la clé de voûte de l'harmonica blues dans un orchestre électrique. © © ©Copyright Music Story Music Story 2015