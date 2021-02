Biographie

Représentant d'une fusion funk, rock et metal, le groupe Living Colour voit le jour à New York en 1984, sous l'impulsion du guitariste Vernon Reid. Associé au chanteur Corey Glover et au multi-instrumentiste Will Calhoun, il bénéficie des services de Mick Jagger pour la production du premier album Vivid (1988), faisant le pont entre les genres. Deux autres albums suivent avec différents musiciens : Time's Up (1990) et Stain (1993) attirent un public large mais le groupe, qui vient d'engager le bassiste et programmeur Doug Wimbish, se sépare en 1995. Réuni en 2000, Living Colour propose une suite trois ans plus tard avec le quatrième album Collideøscope. Il faut ensuite attendre l'année 2009 pour voir les sorties consécutives de l'album en public The Paris Concert, suivi par un cinquième enregistrement en studio, The Chair in the Doorway. Huit années sont nécessaires au quatuor pour revenir avec l'album Shade (2017). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017