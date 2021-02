Biographie

Avec sa voix chevrotante, à la fois étrange et expressive, et son approche acoustique hillbilly, la chanteuse Liz Green de Manchester semble davantage issue du début du 20ème siècle que du 21ème. Green grandit au son des cassettes de son père remplies de Rolling Stones, Chuck Berry, Jackson 5 et autres chanteurs pop, mais elle est naturellement attirée par des artistes plus anciens comme Son House, Bessie Smith ou Edith Piaf. Elle commence à se produire en acoustique dans la région de Manchester et signe avec le label local Humble Soul Records sur lequel elle sort un premier 45 tours courant 2008, proposant deux titres de sa composition, "Bad Medicine" et "French Singer". © TiVo