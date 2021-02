Biographie

Lizz Wright, née en 1980, est une chanteuse de néo-soul et de jazz américaine remarquée pour son premier album Salt, paru en 2003. Ce succès à la fois critique et public se voit conforté par l'album suivant, Dreaming Wide Awake (2008), qui se positionne au sommet des charts américains de jazz. Le grain de voix particulier de la chanteuse géorgienne, doux et chaleureux, est plébiscité une nouvelle fois à la sortie de The Orchard (2008) et de Fellowship (2010), auquel participent Angélique Kidjo et Meshell Ndegeocello. Cette période passée au sein du label Verve laisse la place à une autre sous l'étiquette Concord à partir de l'album Freedom & Surrender (2015), comprenant le duo « Right Where You Are » avec Gregory Porter. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015