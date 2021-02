Biographie

La rappeuse Melissa Viviane Jefferson alias Lizzo, née à Détroit le 27 avril 1988, grandit à Houston (Texas) et écoute du gospel dans son enfance. Elle prend des cours de flûte et joue dans une fanfare avant de se tourner à quatorze ans vers le rap. Elle fonde le groupe Comrow Clique puis suit des études de flûte classique à l'université de Houston quand elle perd son père à l'âge de vingt ans. En 2011, elle déménage à Minneapolis et forme le groupe Lizzo & the Larva Ink, puis The Chalice, dont le premier album We Are The Chalice sort l'année suivante. En 2013, Lizzo sort son premier album solo Lizzobangers, suivi d'une tournée américaine et britannique avec Har Mar Superstar. En 2014, Lizzo travaille avec Prince sur son album Plectrumelectrum et fait des apparitions sur des titres de Clean Bandit, Bastille et Sean Anonymous. Pour son deuxième album Big Grrrl Small World, enregistré dans le studio de Bon Iver (Justin Vernon) et sorti en 2015, la chanteuse collabore comme sur le précédent avec Lazerbeak. Signée par le label Atlantic, elle effectue une tournée avec le groupe de rock Sleater-Kinney puis travaille avec le producteur Ricky Reed pour l'EP The Coconut Oil, sorti en 2016 et classé n°22 au Billboard R&B. Il s'ensuit des tournées avec Haim et Florence + the Machine et l'émission de télévision Wonderland qu'elle présente sur MTV. Après la sortie du titre « Truth Hurts » sort son troisième album Cuz I Love You, produit par Ricky Reed, X Ambassadors et Warren « Oak » Feldern, sur la pochette duquel elle apparaît nue. Le single « Juice » se classe n°23 du département R&B du Billboard. Lizzo collabore aussi avec Missy Elliott sur le titre « Tempo ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019