Biographie

LL Cool J est à la base un B-Boy dur à cuire, débrouillard, aux beats sobres et aux rimes balistiques. Il développe un nouveau style, un rap d'amoureux romantique incarné par son single qui le révèle au grand public, "I Need Love." En 1990, son public diminue un peu, son rap de ballades et de fête est à l'opposé du hip-hop politique énervé, chaotique de Public Enemy ou du rap gangsta des N.W.A, mais il retrouve la tête des classements avec Mama Said Knock You Out. À la fin des années 90, il joue le rôle principal de sa propre sitcom, il apparaît dans plusieurs films et cumule plusieurs de ses meilleurs singles. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo