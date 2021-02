Biographie

Il sort son premier single dès 1952, « Lawdy Miss Clawdy », accompagné au piano par Fats Domino, pour s'imposer bientôt sur les hit-parades avec « Oooh, Oooh, Oooh » et « Ain't That A Shame ». Après son service militaire, sa carrière reprend de plus belle en 1959 avec « Stack-O-Lee » et Personality. Dans les années 60, tout en continuant de jouer et d'apparaître à la télévision, il devient producteur et lance le jeune Wilson Pickett par le biais de son propre label, Double LL. Un des principaux représentants, avec Dave Bartholomew et Fats Domino, de cette musique de La Nouvelle-Orléans, qui allait donner naissance au rock'n'roll.