Biographie

Duo electro-rap de Los Angeles, LMFAO fait ses débuts dans une major en 2008. Composé des producteurs, DJs et créateurs de mode Redfoo et SkyBlu, LMFAO écume le circuit des night clubs pendant des années avant de sortir son premier single, « I'm in Miami Bitch », en 2008, titre que leur a inspiré leur première expérience à la Winter Music Conference. Un premier disque, Party Rock, suit en 2009 et en 2010, le duo apparaît sur le hit mondial de David Guetta « Getting Over You » avant de sortir leur single hymnesque « Party Rock Anthem » qui se hisse en haut des charts de plus de dix pays en 2011. © TiVo