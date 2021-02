Biographie

La carrière de Loco Escrito est faite de particularités qui font de lui un artiste unique en son genre. Né à Medellin, en Colombie, en 1990, Nicolas Herzig de son vrai nom, débarque dans la région zurichoise à l’âge de 6 ans. Épris de la culture hip-hop, il forme à l’âge de 14 ans une formation hip-hop, Los Diablos Del Cielo, une formation rap, qui se séparera quelques années plus tard à la suite du décès de l’un de ses membres. L’influence latino perceptible dans ce premier essai va prendre davantage de place dans l’élan solo qu’il va donner à sa carrière. Il choisit de se rebaptiser Loco Escrito et de se muer petit à petit à chanteur reggaeton et pop latino. Un choix de carrière payant puisque cette offre exotique pour le public helvète va aussi lui ouvrir les portes d’un succès international. Il cartonne ainsi avec « Adios », en bonne place au Portugal et en Amérique Latine, et « Sin Tin », visionné pas mois de trois millions de fois sur YouTube. En 2020, le chanteur mise sur « Soledad », un titre langoureux à la rythmique reggaeton pour prolonger son irrésistible succès. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019