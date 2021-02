Biographie

Formé à Québec dans une version embryonnaire en 1995, Loco Locass a pris son envol lorsque le producteur et compositeur Chafiik a joint le duo de Batlam et Biz au tournant du millénaire. Vainqueur d’une édition maintenant mythique des Francouvertes l’opposant aux Cowboys Fringants en 2000, le trio a pris la scène hip-hop québécoise par surprise quelques mois après avec «Manifestif», un premier album qui rappelait autant l’énergie brute et la ferveur indépendantiste des Colocs que la facture sonore et les débits percutants des Beastie Boys. Raflant le Prix Félix-Leclerc et le prix du meilleur album hip-hop au Gala de l’ADISQ l’année suivante, les trois artistes verbomoteurs ont redoublé d’ardeur en 2004 avec «Amour oral», un album plus accessible qui, grâce à l’hymne politique «Libérez-nous des libéraux», allait devenir un objet culturel indissociable du mouvement étudiant de 2005. Vénéré par les jeunes Québécois, Loco Locass a pris une longue pause avant de revenir au front avec «Le Québec est mort, vive le Québec», juste à temps pour le printemps érable de 2012.