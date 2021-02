Biographie

Sir Robert Bryson Hall II est né le 22 janvier 1990 à Rockville (Maryland). Son père soufre d'addiction à la cocaïne et son frère et lui même sont confrontés à ce produit durant leur enfance. A l'âge de treize ans, il commence à s'intéresser au rap à travers la production du Wu-Tang Clan. En 2010, il sort sa première mixtape Young, Broke & Infamous mais il doit attendre 2014 pour rencontrer le succès avec son premier album Under Pressure. Son rap à tendance pop lui assure ensuite une place de choix auprès du grand public avec l'album The Incredible True Story (2015). 2017 est pour Logic l'année du triomphe mondial avec le single « 1-800-273-8255 » et l'album Everybody. Comme tout rappeur qui se respecte, Logic a toujours une oreille dans la rue et les dernières tendances, sa mixtape Bobby Tarantino II en 2018 flirte ainsi avec le trap. Logic n'en oublie pas pour autant les fondamentaux, l'album YSIV sorti la même année est lui un hommage à la production du rap East Coast des années 1990. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019