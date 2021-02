Biographie

Né à Courcelles en 1996, l'auteur-compositeur-interprète pop belge Loïc Nottet s'impose auprès du grand public à la faveur de sa participation à la troisième saison de The Voice Belgique, dont il remporte la seconde place en 2014. Suivi par une base conséquente de fans, le wallon représente son pays au concours de l'Eurovision tenu à Vienne en 2015 avec le titre "Rhythm Inside" et traverse les frontières en participant la même année à la sixième saison de la version française de Danse avec les stars. Dès 2016, Nottet commence en outre à égrainer une série de singles de "Million Eyes" à "On Fire", préparant la parution en 2019 de Selfocracy, très attendu premier effort studio décrochant la première place de l'Ultratop wallon ainsi que la troisième de son pendant flamand. © TiVo