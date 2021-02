Biographie

Le guitariste et chanteur congolais Lokua Kanza se fait un nom dans son pays sous le parrainage de Ray Lema et dans la formation de la chanteuse Abeti Makisini, puis s'installe en France où il connaît le succès dès son premier album en 1993. Sa voix caressante et son talent de mélodiste séduisent un large public à la sortie des albums Wapi Yo (1995) et Lokua Kanza 3 (1998). Lokua Kanza est aussi invité à jouer avec Manu Dibango, Youssou N'Dour, Papa Wemba ou Peter Gabriel. En 2005 paraît son premier disque en français, Plus Vivant , après une collaboration avec Gérald Toto et Richard Bona. En 2010, l'album Nkolo célèbre ses trois patries : le Congo, la France et le Brésil où il réside désormais.