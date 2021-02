Biographie

Il prend son temps mais chaque nouvelle étape fait grimper Lomepal dans la division supérieure. Car même s’il tripote le micro depuis 2012, le Parisien (XIIIe) né en 1991 aura attendu cinq années avant de sortir son véritable premier album, FLIP. Des centaines de concerts, une poignée de EP pour faire pousser son nom et son son, Lomepal embarque le rap français sur des sentiers inédits. Loin des clichés d’un genre qui en compte des wagons, sa plume comme son flow détonnent. Et même s’il côtoie 1995 et L'Entourage, il joue les solitaires et préfère n’appartenir à aucun collectif.Le skate vissé à ses pieds, Lomepal fait parler de lui pour la premier fois en 2012 aux côtés d’Hologram Lo’ et Caballero sur le fameux Le Singe fume sa cigarette avec Nekfeu, Alpha Wann, Jean Jass, Walter, Keroué, Seven, Ysha et Senamo. Un an plus tard, il signe son premier EP, Cette foutue perle produit par Meyso, beatmaker de Poitiers qui lui sculpte des sons très chill et épurés. Avec Seigneur, Lomepal s’entoure cette fois de beatmakers différents : Lo’, Vidji, Jean Jass, Stow, etc. Il offre aussi des featurings à Akhenaton d’Iam et Doum’s de L’Entourage. Cette fois, ses rimes et ses punchlines appuient davantage là où ça fait mal et les beats eux aussi sont nettement plus marqués.Avec Majesté qui parait en 2015, Lomepal change encore de braquet et enclenche la touche « délire ». Son flow s’est nettement musclé et l’élasticité de sa voix impressionne davantage. En 2016, ODSL confirme un rappeur prêt à franchir le cap du premier album. Premier album, FLIP, qui parait en juin 2017, réalisé par Pierrick Devin (Phoenix, Nekfeu) et Julien Delfaud (Woodkid, The Shoes, Benjamin Biolay). Pour les productions, Lomepal donne les clefs à Superpoze, Stwo, Jean Jass, The Shoes et VM The Don. Et pour les featurings, il convie Lost (Camelia Jordana), 2 Fingz (Doums, Nepal), Romeo Elvis, Caballero et Superpoze… © MZ/Qobuz