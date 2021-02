Biographie

Fondé en 1904 sur les cendres du Queen's Hall Orchestra, le London Symphony Orchestra constitue le plus ancien des orchestres symphoniques de la capitale britannique, avec des enregistrements remontant à 1912. Connu pour ses performances radiophoniques et télévisées, l'orchestre se produit outre-Atlantique dès 1912 (esquivant de peu le naufrage du Titanic) et voit défiler les chefs d'orchestre, de Hans Richter à Simon Rattle en passant par André Previn tandis qu'il voit son CV s'allonger au fil des décennies, s'imposant notamment auprès d'un large public à la faveur de ses travaux sous la direction temporaire de John Williams pour la saga Star Wars. Également réputé pour sa versatilité, le London Symphony Orchestra se retrouve par ailleurs sur des enregistrements comme le Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles en 1967. © TiVo