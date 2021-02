Biographie

Groupe cosmopolite formé à Londres en 1988 et composé de musiciens américain, trinidadien et britanniques, Londonbeat fut le précurseur d'une dance pop aux racines funk avec le tube « I've Been Thinking About You » paru en 1990. Numéro un au Billboard, le titre s'est aussi classé au sommet en Allemagne, en Australie, et numéro deux en Grande-Bretagne. Ce succès rejaillit sur le deuxième album In the Blood où figure la chanson. Excepté les singles suivants « A Better Love » et « You Bring on the Sun » (1992), le reste du parcours de Londonbeat est relativement terne. Séparé en 1998, Londonbeat refait surface avec ses deux leaders Jimmy Helms et Jimmy Chambers. Les albums Back in the Hi-Life (2003) et Gravity (2004) n'ajoutent pas de sel à une carrière marquée par un hit imparable. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015