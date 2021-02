Biographie

Biberonnée au post-punk et à la new wave, la jeune LoneLady de Manchester semble bien partie pour imposer son style dans les cercles du rock indépendant. Son EP Have No Past et le single « Early Comes the Haste » sont enfin relayés par le single « Immaterial » en 2009 puis l'album Nerve Up en février 2010. LoneLady attend cinq ans pour faire de nouveau parler d'elle avec Hinterland. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015