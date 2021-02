Biographie

Nom d'emprunt du Suédois Emil Svanängen, Loney, Dear se fait connaître par un certain savoir-faire tant dans le folk intimiste que dans la pop orchestrée sur les albums Sologne (2006) et Loney, Noir, paru en 2007 sur le label Sub Pop. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015